T2 Trainspotting

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) 20 Jahre ist es her, dass sich Mark mit der Kohle aus dem Verkauf geklauter Drogen aus dem Staub gemacht hat. Wirklich weitergedreht haben sich die Uhren in der alten Heimat jedoch nicht, wie er feststellen muss. Spud hängt immer noch an der Nadel, Sick Boy versucht mit meist illegalen Tätigkeiten sich über Wasser zu halten und Begbie sitzt im Knast. Besser gesagt, saß. Denn ausgerechnet als der Verräter der Truppe in die Heimat zurückkehrt, türmt der Psychopath aus dem Gefängniskrankenhaus. Damit ist klar, dass es keine Willkommensparty geben wird. Denn eigentlich wollte sich Mark bei den Kumpels entschuldigen und hat für diesen Zweck den Anteil eines jeden von einst dabei. Gleichzeitig sollte das aber auch das Startkapital dafür sein, in der hoffnungslosen Einöde von Edinburgh gemeinsam noch einmal etwas hochzuziehen. Die EU gibt Gelder für frische Geschäftsideen aus. Warum nicht hier mal anklopfen. Dass aus der alten Kneipe von Sick Boys Vater ein Puff werden soll, muss man ja niemandem verraten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586235/

Was haben wir gelacht über den Anarchohumor, den Danny Boyle mit einem fetten Lebensgefühl der 90-er einst in die Kinos gebracht hat. Nun sind sie alle wieder am Start. Abgesehen von der inhaltlichen Überraschung, dass die Junkies von einst überhaupt überlebten, ist es auch der Umstand, dass Boyle erneut alle vier Protagonisten zum mitmachen begeistern konnte. Besser geht ein Sequel kaum. Denn allein damit erzielt der Kultregisseur eine ungeheure Wirkung. Die Jungs sind 20 Jahre älter geworden, wie auch das Publikum. Was einst hip war ist heute nur noch lästig. Und die Loser sind Loser geblieben. So mancher ertappt sich nun sicher dabei, den eigenen Lebensweg kurz zu resümieren. Geblieben ist Boyles Blick für Bilder und Gespür für deren Komposition. "T2" würde über weite Strecken wohl auch ohne Ton funktionieren. Stete Rückblenden ins Original inklusive der einst noch jungen Schauspieler, bildgewaltige Perspektiven und schnelle Schnitte, all das funktioniert immer noch. Der Sound ist weiterhin druckvoll und für die meisten sind wohl eben die alten Songs jene, die die perfekte Brücke darstellen. Hier zeigt sich aber auch das einzige Problem von T2. Wer das Original nicht kennt oder die Zeit von damals wird es schwer haben, in die Geschichte zu finden.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 117 Minuten; Verleih: Sony Pic. HE; Regie: Danny Boyle; Ewen Bremner, Robert Carlyle, Jonny Miller, Ewan McGregor; GB 2017