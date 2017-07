Kundschafter des Friedens

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ausgerechnet der Erzfeind bittet zum Gespräch. 27 Jahre nach dem Mauerfall wird DDR-Top-Spion Jochen Falk vom BND um Mithilfe ersucht. Falk hat eigentlich wenig Lust, seinen zwar langweiligen, aber geregelten Rentner-Alltag aufzugeben. Als er jedoch erfährt, um was oder besser, um wen es geht, ändert sich seine Meinung. Denn die Schlapphüte brauchen jemanden, der ihnen im einstigen Feindesland jenseits des Urals hilft, einen der ihren zu befreien. Und das ist ausgerechnet West-Agent Kern, jener Typ, der vor mehr als einem Viertel-Jahrhundert Falk enttarnte und damit dessen Karriere beendete. Um womöglich spät Revanche nehmen und diese auch voll auskosten zu können, stimmt Falk unter der Bedingung zu, sein altes Team einsetzen zu dürfen. Gesagt, getan, doch auch die Geheimdienstwelt hat sich weiter gedreht, was den betagten Herren weitab der Heimat ziemlich schnell bewusst wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586236/

Wir waren besser, scheint der erste Gedanke zu sein, der den Protagonisten durch den Kopf schießt. Und tatsächlich sieht das Gesamtprojekt so aus wie eine späte Rechtfertigung. Um so mehr, als dass sich Robert Thalheimer dafür entscheidet, die Titelmusik von "Das unsichtbare Visier" zu verwenden, jener DDR-Agentenserie, in der man es dem Westen seinerzeit so richtig gezeigt hat. Andererseits lässt der Regisseur schon frühzeitig erkennen, dass es sich weniger über eine Revanche, als vielmehr um einen augenzwinkernden Blick auf immer noch bestehende Befindlichkeiten handelt. Denn ebenso wie die Rentner-Agenten Ost bekommen auch die dynamischen Jung-Spione West ihr Fett weg. Dazwischen ist die Komödie ein Sammelsurium an einzelnen Gags, die die Haltung beider Seiten zu bestimmen Verhaltensweisen und Entwicklungen beleuchtet. Wer jünger als 45 ist, wird die wenigsten davon wirklich einordnen können. Und es ist auch erstaunlich, dass im 27. Jahr nach der Wiedervereinigung Filmrezensenten tatsächlich glauben, eine gewisse Ostalgie erkannt zu haben.

Gerne: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: Majestic; Regie: Robert Thalheimer; Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Jürgen Prochnow; D 2017