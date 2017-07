Den Sternen so nah

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Gardner und Tulsa sind Teenager wie alle anderen auch. Sie teilen gleiche Interessen und entdecken das jeweils andere Geschlecht. Die beiden sind mittlerweile gute Freunde, chatten fast täglich miteinander. Doch leibhaftig sehen können sie sich nicht. Denn Gardner und Tulsa wohnen auf unterschiedlichen Planeten. Der junge wurde als Sohn einer Astronautin als erster Mensch auf dem Mars geboren. Davon allerdings weiß Tulsa nichts. Als der 16-jährige endlich die Erlaubnis bekommt, zur Erde zu reisen, ist das Risiko groß. Denn wenn auch Marsflüge mittlerweile alltäglich sind, der Organismus des Jungen ist nicht an die Schwerkraft gewöhnt. Angekommen entdeckt Gardner im Wortsinn die Welt und möchte unbedingt Tulsa treffen und auch seinen Vater finden, den er nicht kennt. Doch die Ärzte wollen ihn nicht frei herumlaufen lassen. Für den 16 Jahre lang auf dem Mars eingesperrten jungen Mann ein Unding. Und so nutzt er jede Möglichkeit, seine neue Freiheit zu genießen.

Was für eine Geschichte! Nett, warmherzig, emotional und schlussendlich auch spannend. Teenager-Liebe zwischen den Planeten, das ist doch mal was neues. Zumal die Macher nicht permanent das Sci-Fi-Schild vor sich hertragen. Man versucht, alles so alltäglich wie möglich aussehen zu lassen. Allerdings eben mit jenen kleinen Stolpersteinen, die eine interplanetare Beziehung so mit sich bringt. Dazu gehört auch, dass Mars und Erde nicht Nachbarn übern Gartenzaun sind. Wenn also Gardner und Tulsa im Echtzeit-Chat klönen, ist das physikalisch leider unmöglich. Solche kleinen Logik-Fallen finden sich zuhauf im Geschehen, was zeigt, dass Peter Chelsom und seine Crew die Geschichte nicht ganz zu Ende gedacht haben. Abgesehen davon aber entspinnt sich ein Stoff, aus dem Filmträume sind. Und zeitlose dazu.

Genre: Unterhaltung; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 121 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Peter Chelsom; Brit Robertson, Asa Butterfield, Gary Oldman; USA 2017