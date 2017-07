Verfassungsschutz: Mehr Rechtsextreme

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Deutschland sind so viele gewaltorientierte Rechtsextremisten im Visier der Behörden wie noch nie. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2016 hervor. Demnach gingen die Behörden im vergangenen Jahr von 23 100 Anhängern der rechtsextremen Szene aus - mehr als die Hälfte (12 100) gewaltorientiert. Dies sei "besonders besorgniserregend", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen am Dienstag in Berlin. Es ist laut dem Bericht der höchste Stand, seit diese Zahl erfasst wird.