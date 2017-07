Sperrungen zur Oderrundfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Donnerstag bis Sonntag findet in Frankfurt und den Nachbarkreisen die 38. Internationale Oderrundfahrt statt. Für die beiden Etappen im Stadtgebiet kommt es am Donnerstag in der Innenstadt und am Sonnabend in Güldendorf und in der Gubener Vorstadt zu Verkehrseinschränkungen. Die 1. Etappe wird am Donnerstag von 17 Uhr bis 22 Uhr als „Großer Preis der Stadt Frankfurt“ auf einem Rundkurs durch Karl-Marx-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße und Halbe Stadt ausgetragen.