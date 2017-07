Antaris 2017 bei Dauerregen und etwas Sonne

artikel-ansicht/dg/0/

Stölln (MOZ) Auch in diesem Jahr war Stölln wieder das Ziel für Besucher aus aller Welt. Sie wollten dort tanzen. Für vier Tage und drei Nächte war der Sportflugplatz am Gollenberg von Zelten und Campingwagen geprägt. Der am Donnerstagnachmittag einsetzende Dauerregen konnte den Fans von Goa- und Trancemusik nicht die Laune vermiesen.

Wie gewohnt deckten DJs an verschiedenenen Stellen des Festivalgeländes die verschiedenen Stilrichtungen ab - von hartem Tech House bis zu chilligem Trance. Acht Tower schickten ihre Klangwellen aus. Die Bässe wummerten einem so um die Ohren. Live-Musiker präsentierten unter anderem eine Laserharfe. Dazu kamen abends Lichteffekte wie Videomapping und Lasershow.

"Die Atmosphäre hier ist immer so toll. Alles ist friedlich und entspannt", fasste Roy Schulze am Samstag zusammen, was die Besucher immer wieder zum Antaris zieht. Der Rathenower ist schon zum dritten Mal am Gollenberg dabei. Seine Freundin Nadine Schröder und Tochter Jasmin (13) und Sohn Lucas (9) bereits zum zweiten Mal. "Wir sind Donnerstagabend mit dem Auto angereist und mussten erst einmal vier Stunden am Einlass warten, bis wir unser Zelt aufstellen konnten", erzählte Roy Schulze weiter. "Das Regenwetter dieses Jahr ist schon heftig. Wir haben uns drei Mal umgezogen. Die letzte Nacht haben wir im Auto geschlafen. Dieses Jahr bleiben wir wegen des Wetters nicht bis Sonntag. Aber es war wieder toll."

Im "Kids-Space" wurden Kinder der Festivalbesucher gut betreut. "Ich höre sonst Musik aus den Charts. Die Musik hier ist aber auch o.K.", sagte Tochter Jasmin. "Die Leute hier sind cool und alles ist so bunt und frei."

"Laugh & Dance! It's for your eyes, your ears and your heart!" - So lautete das Motto des Antaris 2017. Mit dem diesjährigen Wetter gingen die Goa-Fans gelassen um. Einige waren mit Gummistiefeln ausgerüstet. Andere tanzten barfuß. Am späten Sonntagnachmittag kam aber die Sonne mal wieder raus.

Grundsätzlich blieb es auch in diesem Jahr für Einsatzkräfte vor Ort wieder ruhig. Erwähnenswerte Probleme gab es nicht. Am meisten galt es, Leute mit Kreislaufbeschwerden zu versorgen oder die eine oder andere Zecke zu entfernen. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Stölln und Rhinow sicherten die Veranstaltung ab.

Auf dem Festivalgelände ist auch immer für ausreichend Essen und Trinken gesorgt. Von Falafel und Wraps über Pizza und Burger bis zur Suppe gab es alles für Fleischfans und Veganer. Natürlich konnte man sich an den vielen Ständen auch entsprechend neu einkleiden. Schmuck und weitere Accessoires gab es auch. Weitere Fotos mit Impressionen vom Antaris 2017 findet man in der Online-Bildergalerie auf www.brawo.de.