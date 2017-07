Archäologische Spurensuche

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) (geh) Für die Geschichte des Stadtbaus sehr interessant aber wenig spektakulär - dies sind die ersten Ergebnisse der Grabungen auf dem Grundstück am Plauer Torturm, allgemein als "Wiesike-Grundstück" bekannt. Im Spätsommer starten auf dem 3600 qm großen Grundstück die Bauarbeiten, um hier eine Seniorenresidenz zu errichten. Seit Mai finden deshalb archäologische Untersuchungen statt. "Für damalige Verhältnisse waren es recht große Grundstücke, die sich wohl nur reiche Bürger leisten konnten", erklärte Dr. Uwe Müller von der Grabungsfirma Archäo Kontrakt, Berlin. "Dazu war es eine Premiumlage mit Blick auf das Altstädtische Rathaus. Der Marktplatz reichte bis hierher. Die Gebäude in der Huckstraße waren damals noch nicht gebaut", erzählte der Stadtarchäologe Dr. Joachim Müller. Gemeinsam nahmen sie die Teilnehmer der Baustellenführung mit auf eine kleine geschichtliche Exkursion. Anhand von Fotos, den detaillierten Schilderungen und freigelegten Objekten war es möglich, sich ein ungefähres Bild über die damalige Konstellation zu machen. Laut Joachim Müller durften die Häuser so ähnlich angelegt worden sein wie das Gotische Haus oder das Ordonnanzhaus. Deutlich zu sehen sind gepflasterte Höfe und die großen freigelegten Backstein-und Feldsteinkeller. "Es sind aber wohl Keller neueren Datums etwa aus dem 17.-18. Jahrhundert. Ein Keller könnte aus dem 16. Jahrhundert stammen", erklärte Dr. Joachim Müller. Entdeckt wurden ein Ofen der dreimal erneuert wurde und ein Becken, um trockene Gerste zu wässern. Der Beweis, dass in zwei der vier großen Häusern Bier gebraut wurde. Sie besaßen eine Brauberechtigung erster Klasse. Hier wurde nicht nur gebraut, sondern auch ausgeschenkt. Gefunden wurden zwar viele Scherben aber sensationelle Funde aus dem frühen Mittelalter blieben bisher aus. Die Ausgrabungen machen aber deutlich, dass das Gelände mehr oder weniger 800 Jahre lang durchgängig bewohnt und bebaut war. "Eine Möglichkeit wäre an einer natürlichen Senke auf dem Grundstück noch tiefer zu graben. Es könnte da durchaus eine mittelalterliche Müllhalde vorhanden sein. Doch hierzu fehlt die Zeit", bedauerte Joachim Müller. Denn noch in dieser Woche wird die Ausgrabung wieder aufgeschüttet und das Betonfundament aufgebracht. Ein kleiner Teil des Grundstücks steht den Archäologen noch zur Verfügung. Ende August sollen die Nachforschungen dann abgeschlossen werden.