Brett-Virtuosen auf dem Marienberg

Brandenburg (MZV) (geh) Wenn ein Trick besonders gut gelang, gab es Applaus vom Publikum. Wenn nicht, gab es meist Schürfwunden. Tricks haben die Skater jede Menge auf Lager. Die Basics heißen "Ollie", "Flip", "Grind", "Slide" oder "Wheely". Wer hier nur "Bahnhof" versteht: Sie springen mit ihren Rollbrettern in die Höhe und rotieren beim Sprung in verschiedene Richtungen. Rutschen mit Kanten oder Achsen über Geländer oder Kanten, oder sie lassen ihr Board nur auf zwei der vier Rollen fahren. Die Freilichtbühne wurde zum Treffpunkt für Skateboard-Fahrer. Ihr "Werkzeug" - ein Brett und vier Rollen. Was man damit alles anstellen kann, zeigten die Teilnehmer beim 11. Broken-Boards-Contest. Leider band das regnerische Wetter den Skatern immer wieder einen Bremsklotz an ihr Board. Trotzdem herrschte wie immer gute Laune. Denn auch wenn die "Asphaltsurfer" - so wurden die ersten Skater anfangs der 1950er Jahre genannt - um Ränge und Plätze fahren, haben sie ihre eigene Philosophie. Gewinnen ja, aber sie motiviert noch etwas Anderes. "Es geht in erster Linie darum, neue Leute kennenzulernen, neue Plätze zum Skaten zu finden und Spaß zu haben", erklärte Mitorganisator Christian Heise. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist einer der besten Skateboard-Fahrer Deutschlands. "Die Skater-Szene hat sich über Jahrzehnte gehalten. In der Stadt Brandenburg haben wir einen harten Kern von etwa 40 Skatern, die den Sport intensiv betreiben", so Christian Heise. In den Regenpausen wurde dann um die Sachpreise getrickst. Wie schwierig ist das, was die Skater zeigen? Wie sauber ist die Umsetzung? Wie abwechslungsreich sind die Vorführungen? Wie hoch springen die Teilnehmer? Nicht jeder Trick gelingt. "Skaten", sagt Heise, "hat viel mit Körpergefühl und Gleichgewicht zu tun, aber die Verletzungsgefahr gehört zum Skaten dazu." Genauso wenig wie die Aftershow Party im HdO am Abend.