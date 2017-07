artikel-ansicht/dg/0/

Prozess gegen Ex-Chefin von pro-kurdischer HDP beginnt in Ankara

Istanbul (dpa) Acht Monate nach ihrer Verhaftung hat in der türkischen Hauptstadt Ankara der Prozess gegen die ehemalige Ko-Chefin der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP wegen Terrorvorwürfen begonnen. Der Auftakt der Verhandlung gegen Figen Yüksekdag fand am Dienstag unter großem öffentlichen Interesse statt. Die aktuelle Ko-Chefin der Partei, Serpil Kemalbay, beklagte jedoch in einer Erklärung, die Behörden hätten zahlreiche Unterstützer davon abgehalten, zum Gericht zu gelangen. "Es wird ein großer Druck auf die Bürger und Delegationen ausgeübt, die heute der Verhandlung hier folgen wollen", sagte sie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586256/





Die türkische HDP Politikerin Figen Yüksekdag am 21. April 2015 in Istanbul (Türkei). Acht Monate nach ihrer Verhaftung beginnt in der Türkei der Prozess gegen die ehemalige Ko-Chefin der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP.



© dpa