Razzia am Flughafen wegen Korruptionsverdachts

Cottbus (dpa) In einem Verdachtsfall von Korruption hat die Staatsanwaltschaft Cottbus Büros der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) in Schönefeld durchsucht. Das sagte die Oberstaatsanwältin Petra Hertwig am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die Cottbusser Anklagebehörde wegen des Verdachts der Untreue gegen einen ihrer ehemaligen Geschäftsführer ermittele. "Es handelt sich um einen Vorgang aus dem Jahr 2012", hieß es weiter.