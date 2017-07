Maximilian Eggestein verlängert bei Werder Bremen

artikel-ansicht/dg/0/

Maximilian Eggestein entwickelte sich in der Rückrunde der abgelaufenen Saison zum Stammspieler bei Werder. © Carmen Jaspersen/dpa

Der in Hannover geborene Eggestein kam vor sechs Jahren ins Werder-Internat und debütierte 2014 mit 17 Jahren in der Bundesliga. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison entwickelte sich der ältere der Eggestein-Brüder zum Stammspieler und kam auf 15 Erstligaeinsätze.