Berlin unterstützt Bundesratsinitiative für Cannabis-Modellversuch

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Senat aus SPD, Linken und Grünen hat sich einer Bundesratsinitiative zur Erlaubnis von Cannabis-Modellversuchen angeschlossen. Zuerst hatten die Bundesländer Bremen und Thüringen den Vorstoß im Bundesrat beschlossen, der an diesem Freitag behandelt wird. Allerdings hat das Projekt der drei Länder, in deren Landesregierungen SPD, Linke oder Grüne in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten, mehr einen Show-Charakter.