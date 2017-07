Kein Leitungswasser zum Espresso

artikel-ansicht/dg/0/

Doch nicht überall hat das Informationsmanagement so gut wie in den hiesigen Kita-Einrichtungen funktioniert, in denen Mitarbeiter der Stadtwerke sogar persönlich vor Ort waren. Christoph Wilhelm, zuständig für die Unternehmenskommunikation bei der TLG Immobilien AG, ärgert es, dass viele Geschäfte in der Bahnhofspassage erst im Laufe des Dienstagvormittags von der Abkochanordnung erfahren hätten, die auf nahezu ganz Bernau ausgeweitet worden ist. "Gerade in den Eiscafés, aber auch in den Büroräumen, gibt es immerhin einen hohen Trinkwasserbedarf", sagt Wilhelm.

Einige weitere Gaststättenbetreiber bemängeln, die entsprechende Mitteilung des Wasser- und Abwasserverbandes gar nicht erst bekommen zu haben. Die Geschäftsführerin eines Cafés in der Bernauer Innenstadt etwa beklagt, sich vorwiegend über das soziale Netzwerk Facebook informiert zu haben.

Zu größeren Einschränkungen im Betrieb habe das vorsorgliche Abkochen hingegen nicht geführt. "Unsere Töpfe haben ein Fassungsvermögen von 20 Litern", sagt Peter Geschke, Koch in der Pension zum Zicken-Schulze. So könnten große Mengen des vermeintlich verseuchten Trinkwassers im Vorfeld problemlos abgekocht werden. Vorerst verzichten müssten Gäste lediglich auf Eiswürfel und das Glas Leitungswasser zum Espresso, sagt Stefanie Ebeling, Servicekraft im Kaffeehaus Madlen.

Zur Abstimmung des weiteren Vorgehens trafen sich gestern Nachmittag Vertreter der Stadtwerke sowie des zuständigen Gesundheitsamtes. Gleichzeitig gab der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal Entwarnung für das Panketaler Trinkwassernetz.