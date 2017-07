Drei Abiturienten mit Traumnote

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nachdem die 68 Bürgel-Abiturienten des 13. Jahrgangs bereits am Samstag davor im Kulturzentrum ihre Reifezeugnisse erhielten, wurden am Freitagabend 84 Schülern des 12. Jahrgangs des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums ihre Reifezeugnisse im Theatersaal des Kulturzentrums überreicht. Zwei Schüler schafften die zwischen Ende April bis in den Juni stattfindenden Abi-Prüfungen nicht.

"Bei 39 Schülern steht eine 1 vor dem Komma des Notendurchschnitts", so Rektorin Anke Koch in ihrer Festrede stolz. "Die Jahrgangsbesten sind Patrick Gernt mit hervorragenden 859 von maximal 900 Punkten, Lisa Dührung mit 857 Punkten und Chrissia Arnold mit 840 erreichten Punkten und der Traumnote 1,0." Fünf Abiturienten hätten einen Notendurchschnitt von 1,1 erreicht.

In ihrer Rede blickte Anke Koch auf die sechs absolvierten Schuljahre zurück und zog Bilanz. "Schule ist heute im ständigen Wechsel, voller Unruhe. Das musstet auch ihr erfahren. Neue Fächer, neue Bildungspläne, Abitur in 12 oder 13 Jahren, sind in vielen Bundesländern wieder Diskussionsthema", so die Schulleiterin auch kritisch zur unsteten Bildungspolitik. "Vieles ist mehr als fragwürdig, vor allem gemeinsame Aufgaben im Abitur für Deutschland. Hier wurden die unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Ländern zu wenig berücksichtigt. Pannen vorprogrammiert."

Insgesamt 19 Schüler des "besonders verantwortungsvollen und sozial engagierten Jahrgangs", wie Anke Koch betonte, der vier Tutoren Sabine Kuhlmey, Jutta Schäfer, Britta Jung und Jürgen Bohnstedt wurden mit einem Eintrag in das Ehrenbuch der Schule und einem Sachgeschenk geehrt. Sie waren im Schülerrat oder im Schulchor aktiv. Andere engagierten sich bei der Organisation von Veranstaltungen zur Integration von Asylbewerbern. Als Flüchtling kam vor knapp vier Jahren auch Hessam Mehdizadeh aus dem Iran mit seiner Familie nachEr stellte sich der schulischen Herausforderung und legte in diesem Jahr, als erster Flüchtling in der Stadt, sein Abitur ab.

"Ihr habt uns zu unserem Abitur-Erfolg geführt, uns während der gesamten Schulzeit unterstützt, ermutigt und aus allen Krisen, die wir durchlebt haben, wieder heraus geführt", bedankten sich Lisa Dühring und Patrick Gernt in ihrer Rede im Namen aller Abiturienten bei Lehrern, Eltern, bis hin zur Schulsekretärin. "Nun sind wir an der Reihe unser künftiges Leben so zu gestalten, dass wir einmal darauf positiv zurückschauen können. Wir alle haben das Potential unsere Chancen zu nutzen."

Zur Zeugnisübergabe kam auch Barbara Kreft. Als damalige Schulleiterin (bis 2012) hatte sie die heutigen Abiturienten als neue Schüler der 7. Klasse am Jahn-Gymnasium am 15. August 2011 begrüßt. Das Kulturprogramm zur feierlichen Übergabe der Reifezeugnisse stellten Lehrerin Ute Arndt sowie die Musiklehrer und Chorleiter Stefan Rhode und Ansgar Pohl zusammen. Am 15. Juli feiern die Jahn-Schüler ihren Abi-Ball im Havelrestaurant Schwedendamm.