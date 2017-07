artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin-Kietz (dpa) Bundespolizisten haben bei Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) einen 38-Jährigen gefasst, nach dem gleich mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Der Berliner wurde am Montagabend in einer Regionalbahn bei einer Routinekontrolle entdeckt, wie ein Behördensprecher am Dienstag mitteilte. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte vor knapp drei Jahren Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet, weil er nicht zu seiner Verhandlung wegen Diebstahls erschienen war. Weiterhin hatte die Staatsanwaltschaft Berlin zwei Haftbefehle beantragt, weil er Geldstrafen nicht beglichen hatte. Bundespolizisten überstellten den Mann in den Berliner Polizeigewahrsam.