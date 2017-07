"Schneckenhäuschen" will Naturpark-Kita werden

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Gemeinsame Sache machen die Kita "Henriettes Schneckenhäuschen", das Amt Gransee und der Naturpark "Stechlin Ruppiner Land" schon seit Jahren. Am Dienstag haben es alle Beteiligten aber nun schriftlich. Eine Kooperationsvereinbarung wurde unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird angestrebt, dass die Kita als "Naturpark-Kita" ausgezeichnet wird. Naturpark-Kita ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN), die die einzelnen Naturparke im Namen des Verbandes an Einrichtungen in ihrem Einzugsgebiet verleihen können. Neben den Menzern ist das "Kinderland" aus Lindow im "Stechlin-Ruppiner Land" mit im Rennen. Die Auszeichnung wird zunächst für einen Zeitraum von vier Jahren verliehen und kann dann verlängert werden.