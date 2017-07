Engagiert beim Handball und Blutspenden

artikel-ansicht/dg/0/

Sie wohnt in Müllrose und stand am Ende der sechsten Klasse vor der Entscheidung, weitere vier Jahre auf der örtlichen Oberschule zu bleiben oder zum Gymnasium zu wechseln. "Letzteres hätte bedeutet, keine Zeit mehr für meinen Sport zu haben", sagt Luisa, die seit zehn Jahren Handball in der HSG Schlaubetal spielt. Die Entscheidung zunächst in Müllrose zu bleiben und erst nach der zehnten Klasse zum OSZ zu wechseln, habe sie nie bereut, auch wenn sich der Jahrgang zwischendurch stark verändert habe. "Einige haben aufgehört und eine Ausbildung begonnen oder sind in die Fachoberschule gewechselt, dafür kamen andere Schüler vom Gymnasium dazu", erzählt sie. Gern erinnert sie sich die Fahrt nach Rom in der 11. Klasse und das Skilager in Südtirol im vergangenen Jahr.

Im letzten Schuljahr engagierte sich Luisa im Abi-Komitee des Jahrgangs, das sich um die Organisation und Finanzierung des Abiballs kümmert. Dabei war sie zuständig für die Kontoführung und die Blutspenden-Aktionen, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt wurden. Mit dem DRK hat das OSZ seit vielen Jahren einen Deal: Für jeden Blutspender, den die Schüler werben, erhalten sie eine bestimmte Summe für ihre Abiball-Kasse. "Wir haben Plakate geklebt und für die Spender gekocht", sagt Luisa, die selbst Blut spendet, seit sie volljährig ist.

Für ihre Zukunft hat sie konkrete Pläne: Ab September wird sie Arbeitsmarktmanagement an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin studieren. Zu dem dualen Studiengang gehören Praktika, die sie an Dienststellen der Agentur in der Region absolvieren möchte.