Drei Schulen aus Oberhavel erhalten Auszeichnung

Oranienburg/Hennigsdorf/Hohen Neuendorf) (OGA) Drei Schulen aus Oberhavel wurden am Dienstag erstmalig für ihre hervorragende Berufs- und Studienorientierung geehrt. In der Potsdamer Staatskanzlei erhielten die Adolph-Diesterweg-Oberschule Hennigsdorf, die Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule Hohen Neuendorf und die Torhorst-Gesamtschule Oranienburg das Gütesiegel.

Dieses wird durch die Initiative Netzwerk Zukunft an Schulen vergeben, die sich mit speziellen Projekten wie Praxislernen oder Bewerbungscoachings um die künftigen Berufspläne der Schüler kümmern.

Alle zwei Jahre können sich interessierte Schulen für das Zertifizierungsverfahren anmelden. Wer das Siegel am Ende für vier Jahre tragen darf, entscheidet eine Jury. Sie bewertet die eingereichten Bewerbungsbögen und nimmt die Schulen bei einem Besuch genau unter die Lupe. Sind Schulen erst einmal ausgezeichnet, können sie sich in einem weniger aufwendigerem Verfahren rezertifizieren lassen. Die Jean-Clermont-Oberschule aus Oranienburg erhielt die Auszeichnung am Dienstag bereits zum zweiten Mal.