"Qualifikation ist das A und O"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586288/

Während in der Gegend um Strausberg die Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent gesunken und damit fast die Vollbeschäftigung erreicht ist, bleibt sie im Raum Bad Freienwalde weiter zweistellig. "Strausberg liegt im Speckgürtel, bis dorthin wirkt der Berliner Arbeitsmarkt", erläutert Anne Messing, Leiterin der Bad Freienwalder Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Die Sogwirkung erreiche Prötzel aber schon nicht mehr. Und auch die Wirtschaft in Eberswalde könne die Entwicklung in Bad Freienwalde nicht auffangen. Allerdings mache sich in Strausberg auch bemerkbar, dass viele Berliner, die Arbeit haben, in die Region ziehen. Dies verändere den Maßstab der Menschen mit Arbeit zu denen ohne Arbeit.

Aufgrund des Fachkräftemangels herrsche bei den Arbeitslosen ein ständige Kommen und Gehen, erklärt Anne Messing. Von den 1577 Menschen, die Ende Juni in Bad Freienwalde arbeitslos gemeldet waren, sind 44,6 Prozent langzeitarbeitslos, das heißt mehr als ein Jahr ohne Beschäftigung. Insgesamt sei der Anteil der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen, sie profitieren aber nicht in zufriedenstellendem Maß vom Konjunkturaufschwung, sagt Clarissa Matos Bernal, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Wenn sich die Arbeitslosigkeit zu verfestigen scheint, sei dies häufig der fehlenden Berufsausbildung geschuldet.

32,7 Prozent der Arbeitslosen in Märkisch-Oderland im vergangenen Jahr konnten keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen, unterstreicht Clarissa Matos Bernal. Dagegen hatten 5,8 Prozent eine berufliche Ausbildung, 6,5 eine betriebliche oder schulische sowie 2,9 Prozent eine akademische Ausbildung.

"Im Jobcenter wird mit jenen gearbeitet, die keine Ausbildung haben", so Clarissa Matos Bernal. Allerdings gebe es auch Härtefälle wie alleinstehende Mütter oder Väter, die nicht einfach eine Arbeit annehmen können, wenn sie nicht mit den Öffnungs- und Schließzeiten der Kita korrespondiert. Auch Mobilität sei wichtig. Wer keinen Führerschein oder Auto besitzt, sei im klar Nachteil.

Dennoch werde alles versucht, die Menschen zu einer Aus- oder Weiterbildung zu bewegen, so Anne Messing. Dies funktioniere über eine betriebliche Einzelausbildung oder ein Programm, das einen Berufsabschluss für Spätstarter fördert. "Es geht dabei eigentlich um junge Erwachsene bis 35 Jahre", sagt Anne Messing. Es sei aber kein Widerspruch zu erwarten, wenn jemand die Altersgrenze überschreitet. Nur eine Handvoll Arbeitslose nehme dieses Angebot wahr.

"Qualifikation ist das A und O", so Anne Messing. "Viele wollen nicht, weil sie den Sinn nicht erkennen", fügt sie hinzu. Natürlich koste es Überwindung, als Erwachsener mit 16- und 17-Jährigen die Schulbank zu drücken, aber es zahle sich langfristig aus. Dass die Ausbildungsvergütung ein Einkommensverlust über zwei bis drei Jahre darstellt, sei ihr auch bewusst, sagt Anne Messing. Betroffene sollten mit der Agentur sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Problem abzufedern.