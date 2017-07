Für Heimweh blieb kaum Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586289/

Mit sechs Jahren hatte sie bei der TSG Fredersdorf-Vogelsdorf mit dem Handballspielen begonnen. Über eine Empfehlung ihres Trainers kam sie zur Sportschule, wohnte ab der 7. Klasse im Internat. "Am Anfang hab ich noch jeden Tag mit Mutti telefoniert, später blieb kaum mehr Zeit für Heimweh", erinnert sie sich. Die vollgepackten Schultage mit Unterricht ab 7 Uhr, erster Trainingseinheit, wieder Unterricht, dem nächsten Training und Hausaufgaben um 20, 21 Uhr haben einiges an Selbstdisziplin abverlangt, "viel Freizeit bleibt da nicht."

Nach ihrer Verletzung übernahm sie die C-Jugend beim FHC. "Das hat mir soviel Spaß gemacht, dass ich das auf jeden Fall weiter machen will", erzählt sie. Mit mindestens genauso großem Engagement vertrat sie in der Oberstufe auch die Interessen ihrer Mitschüler. Bis zuletzt unterstützte sie als Schülersprecherin beispielsweise die Judoka, die um den Bundesleistungsstützpunkt in Frankfurt bangen. Dauerthemen aber waren vor allem das Schulessen und die Abstimmung zwischen Lehrern sowie Schülern auf Trainings- oder Wettkampfreise. "Die Kommunikation muss besser werden. Doch daran haben wir mit unserem Schulleiter gearbeitet, der sich sehr für uns Schüler eingesetzt hat", sagt Lisa Meisner. Viel Verbesserungsbedarf sieht sie nach wie vor bei der Verpflegung. "Das Essen ist nicht auf die einzelnen Bedürfnisse der Sportler ausgerichtet". Ein Gewichtheber brauche in Leistungsphasen andere Portionen als ein Sportschütze, nennt sie ein Beispiel.

Mit ihrem Abiturzeugnis hat sich Lisa Meisner nun an mehreren Hochschulen für verschiedene Studiengänge beworben. Ihr großer Traum ist ein Medizinstudium. "Das interessiert mich unheimlich. Aber ich wäre auch nicht traurig, wenn es erstmal nicht damit klappt."