Neues Domizil für Bombardier-Spitze

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Berlin (HGA) Die weltweit agierende Konzernzentrale von Bombardier Transportation ist zum Beginn des Monats umgezogen. Weit mussten die Möbelspediteure allerdings nicht fahren. Der Firmensitz wurde vom Schöneberger Ufer nur wenige hundert Meter weiter an den durchaus hochpreisigen Potsdamer Platz verlegt. Damit verlässt Bombardier ein geschichtsträchtiges Haus, in dem einst die Königliche Eisenbahndirektion Berlin residierte. Zu Westberliner Zeiten unterhielt die Deutsche Reichsbahn der DDR dort die Poliklinik für die Beschäftigten der in Westberlin verkehrenden S-Bahn.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586291/

Neuer Firmensitz: Aus dem ehrwürdigen Gebäude am Schöneberger Ufer hat Bombardier Transportation seine Zentrale an den dagegen futuristisch wirkenden Potsdamer Platz verlagert.

Neuer Firmensitz: Aus dem ehrwürdigen Gebäude am Schöneberger Ufer hat Bombardier Transportation seine Zentrale an den dagegen futuristisch wirkenden Potsdamer Platz verlagert. © MZV

Mit dem Umzug verspricht sich Laurent Troger, Präsident von Bombardier Transportation, dass dieser "innovative Arbeitsweisen unterstützt und damit die Teamarbeit zwischen unseren Abteilungen und Geschäftsbereichen, sowie die Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern intensiviert". In den neuen Büroräumen sollen 250 Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Die Verlegung der Konzernzentrale sieht die Firmenspitze auch "als nachhaltiges Engagement für den europäischen Schienenverkehrsmarkt".

Mit nachhaltigen Lösungen wird sich auch der Gesamtbetriebsrat beschäftigen. Dieser traf sich am Dienstag in Seigen und damit erstmals nach dem verkündeten Sanierugnskonzept.

Bis Mitte September, so bestätigte Firmensprecher Andreas Dienemann einen Bericht des Tagesspiegels, soll der Sozialplan vorliegen, mit dem der Abbau von 2 200 Arbeitsplätzen, der bis 2020 an den acht deutschen Standorten vollzogen sein soll, sozialverträglich geregelt sein soll. Wie der Aufsichtsrat in der vorigen Woche mitgeteilt hatte, sollen betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. In Hennigsdorf werden bis zu 500 Arbeitsplätze verschwinden.