Tänzerisch von Spanien bis in den Orient

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586292/

Kurzzeitig ohne Bodenhaftung: Mit einer beeindruckenden Show zeigten die etwa 80 Tänzerinnen und Tänzer, was sie vor allem in den zurückliegenden Monaten gelernt haben

Kurzzeitig ohne Bodenhaftung: Mit einer beeindruckenden Show zeigten die etwa 80 Tänzerinnen und Tänzer, was sie vor allem in den zurückliegenden Monaten gelernt haben © Thomas Berger

Es war gerade beim Märchen eine Reise in ferne Ländern, denn von dort waren am Königshof verschiedene Gruppen zu Gast: In jeweils passenden Kostümen entführte so ein Tanz nach China, ein Zweiter nach Russland, wieder andere nach Irland, Spanien oder Ungarn. Auch eine orientalisch angehauchte Darbietung in besonders reizvoller Aufmachung fehlte nicht. Im zweiten Abschnitt waren die Jüngsten als kleine Regentropfen, eine Gruppe älterer Tänzerinnen zu "I'm singing in the rain" mit Schirmen zu sehen, auch Blumen zum "Frühlingserwachen" fehlten nicht. Zu "Like ice in the sunshine" erstand wiederum eine richtige Strandszene.

Gerade die Familienmitglieder der Tänzer wissen, wie viel Training Woche für Woche in den gelungenen Tänzen steckt, welche Konzentration es erfordert, auch im Zusammenspiel innerhalb der Gruppe ein nahezu perfektes Bild abzuliefern. Der tosende Applaus des Publikums am Ende war deshalb der verdiente Lohn für viele Mühen, die in dieser Show steckten.