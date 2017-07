30000 Zertifikate vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Rund 5000 Sprachkurse hat das Sprachenzentrum der Europa-Universität Viadrina seit seiner Gründung vor 25 Jahren organisiert, ungefähr 30000 Sprachzertifikate wurde in dieser Zeit ausgestellt. Die Zahlen sind beeindruckend und sie sind es, weil die Fremdsprachenausbildung in nahezu allen Studiengängen an der Viadrina obligatorisch ist.

Mit diesem Anspruch ist die Frankfurter Universität schon bei ihrer Gründung an den Start gegangen. "Das war etwas völlig Neues. Wir hatten keine Modelle von anderen Universitäten, an denen wir uns hätten orientieren können", erinnert sich Thomas Vogel, der Leiter des Sprachenzentrums. Geboren und aufgewachsen in Ludwigshafen am Rhein, hat der Anglist viele Jahre an der Universität in Kiel gearbeitet, ehe er im September 1992 an die Oder kam. Die Stellenbeschreibung habe ihn gereizt, ebenso die Nähe zu Polen, so Thomas Vogel. "Ich hatte schon in den 1980er-Jahren gute Kontakte zu polnischen Universitäten aufgebaut, kannte Polen besser als die ehemalige DDR und Frankfurt (Oder) nur von der Durchreise."

Mit fünf Mitarbeitern stellte er binnen vier Wochen den Lehrbetrieb des Sprachenzentrums sicher, so das im Oktober 1992 die ersten Studenten unterrichtet werden konnten. Zur Auswahl standen damals Englisch, Russisch, Polnisch, Französisch sowie Deutsch als Fremdsprache. "Vor allem standen wir vor einer logistischen Herausforderung", sagt Thomas Vogel, es habe wenig Technik und Räume gegeben. Unterrichtet wurde im Hauptgebäude, dass sich die Uni damals noch mit dem Finanzamt und dem Landesbauamt teilte, am einstigen Sitz der SED-Bezirksleitung (heutiges Gauß-Gymnasium) und im Uni-Flachbau (heute Audimax). Erst 1999 zog das Sprachenzentrum an seinen aktuellen Standort in die August-Bebel-Straße 12.

Über die Jahre hat sich das Sprachangebot um Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Ukrainisch erweitert. Zudem ist das Sprachenzentrum international vernetzt. Die Lektorate kooperieren mit 90 Hochschuleinrichtungen in 27 Ländern. Geplant sei, im Wintersemester einen Intensivkurs Arabisch anzubieten. Soweit es die Kapazitäten erlauben, stehen die Sprachkurse auch Nicht-Studenten über eine Gasthörerschaft offen. Die Zahl derjenigen, die dieses Angebot wahrnehmen, sei jedoch überschaubar.

Über die Universität hinaus wirkt die Viadrina Sprachen GmbH, die 2002 gegründet wurde, um auf den Bedarf an Sprachvermittlung in Wirtschaft und Gesellschaft zu reagieren. Unter anderem wurden ein Konzept für eine bilinguale Kita erarbeitet, für Sanitäter und Fortbildungsveranstaltungen für Grundschullehrer angeboten, Polizisten im Grenzgebiet lernen die Fachsprache des Nachbarn, ein ähnliches Projekt soll es auch für Feuerwehrleute und Katastrophenschützer geben.

In den vergangenen Jahren hätten sich vor allem die Voraussetzungen, welche die Studenten mitbringen, verändert, hat Thomas Vogel festgestellt. "Früher war Sprache sehr akademisch geprägt, man konnte in etwa abschätzen, mit welchen Kenntnissen jemand von der Schule kam." Inzwischen sei Mehrsprachigkeit bei vielen Studenten selbstverständlich. Darauf müsse das Sprachenzentrum mit speziellen Angeboten reagieren. Vor allem in den Lektoraten Polnisch, Russisch und Türkisch gebe es Kurse, die auf Studenten, die bilingual aufgewachsen sind, zugeschnitten wurden, um diese auf ein akademisches Niveau zu bringen.