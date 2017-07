Die Maulwürfe sind jetzt Gühlen-Glienicker

artikel-ansicht/dg/0/

Gühlen-Glienicke/Neuruppin (RA) Der Ruppiner Sportverein Maulwürfe und die Stadt Neuruppin haben sich geeinigt. Zum 1. Juli übernehmen die Maulwürfe das Sportareal sowie das Gemeindezentrum im 16 Kilometer entfernten Gühlen-Glienicke. Damit ist der Spielbetrieb der Fußballmannschaft in der ersten Kreisklasse in der nächsten Saison gesichert. Der Verein hatte bis zuletzt kein eigenes Vereinsdomizil und viele Jahre das Volksparkstation in Neuruppin mitgenutzt. Doch als dort hohe Kosten fällig wurden, mussten sich die Kicker umsehen. Im Zuge dessen verlor der Verein sein Kreisoberliga-Team.