Auf verschlungenen Pfaden

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was Wilhelm Simons im kommenden Jahr studieren will, ist noch nicht raus. Momentan liebäugelt er mit einem dualen Studium bei Kaufland oder der Deutschen Rentenversicherung. Wichtig sind ihm eine ansprechende Bezahlung und eine zukunftsträchtige Perspektive. Vielleicht wird es Betriebswirtschaftslehre, mit Schwerpunkt Personalmanagement, aber sicher ist er sich da noch nicht. Erstmal muss er einen Eignungstest bestehen.

Dabei grenzt es schon an ein kleines Wunder im deutschen Bildungssystem, dass der 27-Jährige überhaupt Bewerbungsunterlagen für ein Hochschulstudium ausfüllt - so verschlungen sind die Pfade seiner Schulkarriere. Denn Wilhelm Simons hat nie ein Gymnasium von innen gesehen. Die letzte reguläre Schule, die er besuchte, war eine Förderschule für Lernbehinderte.

Der gebürtige Frankfurter war dort gelandet, nachdem er in der Grundschule eine Klasse wiederholen musste. Er habe damals viel schleifen lassen und in den Tag reingelebt. Schule interessierte ihn weniger. Am Ende stand er ohne einen regulären Schulabschluss da. Über das Projekt "ZEBRA-plus" bekam er trotzdem eine Lehrstelle bei Deichmann. Dort wurde er zum Einzelhandelskaufmann ausgebildet, merkte aber schnell, dass ihn der Job nicht erfüllte. Dann riet ihm seine damalige Freundin, es bei der Bundeswehr zu versuchen.

Bei der Musterung erhielt sein bisheriges Leben eine erste Wendung in die heutige Richtung: Er hatte beim Auswahltest derartig gut abgeschnitten, dass die Bearbeiterin ihn fragte, ob er sich eine Offizierslaufbahn vorstellen könne. Als sie hörte, dass er kein Abitur hatte, war sie völlig überrascht. "Damals habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich vielleicht doch mehr erreichen kann", sagt Wilhelm Simons, der anschließend vier Jahre Soldat wird.

Ab 2012 schreibt er sich nebenbei an der Volkshochschule in Frankfurt ein. Das große Ziel: auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholen. Um den Anschluss zu schaffen, beginnt er in der neunten Klasse, weil sein Englisch bis dahin katastrophal ist. Es folgen Jahre an der Grenze der Belastbarkeit: tagsüber Kaserne, abends Schulbank. Anfangs pendelt er aus Storkow, wo seine Einheit stationiert ist. Später wird er zudem Vater einer kleinen Tochter. Nach dem Austritt aus der Bundeswehr jobbt er an den Wochenenden nebenbei als Wachmann und Briefkurier, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Nach all dem Stress ist nun seit Mai zum ersten Mal ein wenig Ruhe in seinem Leben eingekehrt. Wilhelm Simons hat seine Abiturprüfungen bestanden: die beiden Leistungskurse Deutsch und Biologie, dazu Politische Bildung und Mathe. Er hat sich bereits ausgerechnet, dass sein Schnitt bei 2,1 liegen wird. Gut genug, um eine Chance auf ein duales Studium im öffentlichen Dienst zu haben.

Dass er es tatsächlich einmal soweit schaffen würde, haben nur wenige in seinem Umfeld geglaubt. Nun ist er der Einzige im gesamten Freundeskreis, der eine Universität besuchen wird. Der Schlüssel zum Erfolg, so reflektiert er es heute, lag in der Bereitschaft, sein altes Leben komplett zu hinterfragen. "Man muss bereit sein, aus seiner Routine auszubrechen, sonst wird man nicht durchhalten."

