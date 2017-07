Grausiger Fund: Leiche in Fehrbelliner Keller entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Eine Leiche ist am Montag im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Fehrbelliner Promenade gefunden worden. Laut Polizeiangaben lag der tote Mann über einem zusammengebrochenen Plastikstuhl. Madenbefall im Gesicht ließ eine zweifelsfreie Identifizierung zunächst nicht zu. Laut einem Arzt war die Person seit mindestens vier Tagen tot. Nach den ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Direktion Nord handelt es sich bei dem Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen 73-jährigen Hausbewohner. Es konnten keine Anzeichen für ein Verbrechen festgestellt werden. Der Leichnam wurde dennoch beschlagnahmt. Zur Todesursache wird nun ermittelt.