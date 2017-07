Von der Zuckertüte zum Abitur

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor zwölf Jahren begleitete die MOZ Michelle Gorn auf dem Weg zur Einschulung. Jetzt hat die 17-Jährige das Abitur am Karl-Liebknecht-Gymnasium bestanden. Ihre Schulzeit behält sie in guter Erinnerung, vor allem das Fach "Darstellendes Spiel".

17 Monate hat die MOZ die kleine Michelle Gorn begleitet. Angefangen mit der Schulanmeldung im Februar 2005 über die erste Schnupperstunde an der künftige Schule und die Untersuchung beim Gesundheitsamt bis zur Einschulung in die Erich-Kästner-Grundschule am 6. August 2005. Die Leser waren dabei, als Michelle sich eine Schulmappe aussuchte, haben mit ihr den Schulweg geübt,die Kinderbibliothek kennengelernt und beim Zuckertütenfest Abschied vom Kindergarten genommen. Mit der ersten Zeugnisausgabe im Juli 2006 endete die Serie rund um das MOZ-Schulkind.

Zwölf Jahre später ist aus dem kleinen Mädchen eine junge Frau geworden. Mit gerade einmal 17 Jahren hat Michelle Gorn das Abitur in der Tasche. Ab und zu blättert sie noch in den alten Zeitungen, doch viele Erinnerungen an das erste Schuljahr sind längst verblasst. "Wir haben damals in der Nähe der Erich-Kästner-Grundschule gewohnt, daher war klar, dass ich dort eingeschult werde", sagt sie. "Ich mochte den Schulhof, der war riesig groß", weiß sie noch, und: "Meine Lieblingsfächer waren von Anfang an Deutsch und Kunst - daran hat sich auch später nichts geändert."

Drei Jahre nach der Einschulung zog die Familie aus Frankfurt nach Lebus um, Michelle wechselte auf die örtliche Burgschule. "Ich habe schnell Freunde gefunden und mich wohl gefühlt", erinnert sie sich. Dass sie immer eine der Jüngsten in der Klasse war, habe sie nicht gestört. Michelle gehörte 2005 zu den ersten Kindern, für die die damals neue Stichtagsregelung galt, laut der Kinder, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, zur Schule kommen. Nach der alten Regelung hätte Michelle noch ein Jahr warten müssen, denn sie feierte erst am 31. August ihren sechsten Geburtstag. Ihre Mutter, Nicole Gorn, hatte zunächst Bedenken: "Wir fanden die Idee, unser Kind mit fünf Jahren einzuschulen, erst gar nicht gut." Aber dann siegte das Vertrauen in ihre Tochter: "Michelle ist ein pfiffiges Mädchen. Sie wird das schaffen."

Nach der Grundschule wechselte Michelle Gorn auf das Frankfurter Karl-Liebknecht-Gymnasium. "Das war mein Erstwunsch, weil es mir dort beim Schnuppertag sehr gut gefallen hat. Die Lehrer wirkten sehr sympathisch - vor allem der Theater-Lehrer." Gemeint ist Frank Radüg, der Leiter des Theaters Frankfurt, der am Liebknecht-Gymnasium das Fach "Darstellendes Spiel" in den Klassenstufen 10 bis 12 unterrichtet. Gern erinnert sich Michelle an die "Jedermann"-Aufführung in der 11. Klasse und an das Stück "Hast du ein Bild für mich?" über die Gefahren des Internets, das sie gemeinsam mit vier anderen Mädchens ihres Jahrgangs geschrieben und inszeniert hat.

Inzwischen sind die Abiturprüfungen abgehakt und auch der Abiball, der am 1. Juli in der Messehalle gefeiert wurde, ist Vergangenheit. "Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl zu wissen, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag in dieses Schulgebäude geht und seine Freunde automatisch dort trifft", bringt es Michelle auf den Punkt. Auch wenn sie die Schulzeit als schöne, erfolgreiche Jahre mit tollen Freunden und guten Lehrern in Erinnerung behalten werde, freue sie sich jetzt darauf, neue Schritte zu wagen. Ab Oktober wird sie "Wirtschaft und Recht" an der Europa-Universität Viadrina studieren. Bis es soweit ist, genießt sie ihre letzten Ferien. "Ich mache gerade den Führerschein und freue mich auf unseren Familienurlaub mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Oma", verrät sie.