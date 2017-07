Exin-Schüler drehen Film über ihre Heimat

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Sehenswert und einfallsreich - der neue Zehdenick-Werbefilm ist von jungen Leuten konzipiert und gedreht worden. Neuntklässler der Exin-Oberschule an der Marianne-Grunthal-Straße haben ihre Sicht auf die Havelstadt im Rahmen eines Projektes verewigt - unterstützt von der Berliner Medienfirma Blau.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586308/

Und sie hatten jede Menge Spaß dabei. Das zeigte sich am Dienstag ab 11 Uhr. Szenenapplaus, Lachen und spontaner Beifall im Anschluss an die Aufführung dominierten.

So etwas wie Weltpremiere hatte der etwa 15-minütige Streifen im Speiseraum. Zuvor hatte Schulleiter Karl-Heinz Jünger das Wort ergriffen. Sichtlich stolz zeigte er sich auf die Leistungen seiner Schüler. Denn diesmal sei das Projekt nach mehreren vorangegangenen Arbeiten von den Schülern völlig in Eigenregie erarbeitet worden.

Wobei das nötige Geld für das Schülerprojekt mittels einer Zuwendung vom Land und aus EU-Töpfen bereitgestellt wurden.

Jünger erinnerte an die Vorläufer: Der erste Film beschäftigte sich seinerzeit noch mit der Berufsorientierung an der Exin-Oberschule - um ihn dann vor allem auf Elternversammlungen der 8. Klassen vorzuführen. Der zweite Film hatte den selbstbewussten Titel: "Ich bin ein Exiner" und zeigte die vier Säulen der schulischen Arbeit an der Oberschule - um sie Eltern jener Sechstklässler nahezubringen, die ihr Kind auf die Exin-Oberschule schicken möchten.

Der dritte Teil läuft im Rahmen eines Bildungsprogrammes und soll Leute interessieren, die Lust haben, nach Zehdenick zu ziehen. Der Film-Experte Kaspar Röttgers vom Büro Blau zeigte sich begeistert von dem kreativen Potenzial der Film-Crew, sprich der Neuntklässler. Er habe sehr gute Erfahrungen mit dem jungen Team sammeln können: Denn im Rahmen einer freien dramaturgischen und inhaltlichen Gestaltung ließen die Jugendlichen ihre Sicht auf die Havelstadt einfließen.

Das zeigte sich bereits bei dem sogenannten I-pad-Trailer, der gleichsam als Vorfilm lief: Witzige, Comic-hafte Porträts von Schülern, von sogenannten Headlines im Stile von Sprechblasen aufgelockert. Titel des Ministreifens: "Die Superfamilie". Danach lief ein Kurzfilm, der im Stile typischer Hollywood-Begleitfilmchen das "Making of" des eigentlichen Zehdenick-Films auf originelle Weise darstellt. Was bei den Protagonisten für Wiedererkennungseffekte und für Amüsement im Zuschauerraum sorgte - ebenso wie der Abspann.

Dann der Hauptfilm, in dem die Schüler gekonnt Natur und Sehenswürdigkeiten der Havelstadt im Frühjahr mit konkreten Informationen über die Heimat aus dem Off und schließlich Interviews verband. Die jungen Leute befragten zum Beispiel Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD), der auf das politische Credo der Stadtverordneten verwies, wonach aus dem früheren Industrie-Standort Zehdenick noch stärker auf Tourismus gesetzt werden sollte. Erfreulich sei in dem Zusammenhang, dass die Bevölkerung wieder anwachse und Zuzug zu verzeichnen sei.

Verena Eickmann (jetzt Rönsch) von der Stadtverwaltung erläuterte den Schülern im Film-Interview schließlich den besonderen Charakter der Zehdenicker Schullandschaft.

Und sie ließ sich die Weltpremiere nicht entgehen. Begeistert zollte sie nach der Vorführung den Akteuren vor und hinter der Kamera ein dickes Lob für die herausragende Arbeit. "Ich freue mich darüber, wie toll das Ergebnis geworden ist."