Polizeibericht Oranienburg vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586310/

Oranienburg (win) „Bei allem Ärger über die Schäden in Oranienburg gilt unser Mitgefühl unserer Nachbargemeinde Leegebruch“, so Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Auch im Oranienburger Stadtgebiet ist einiges in Mitleidenschaft gezogen worden. Schäden wurden vom Stadthof erfasst. Um Vorsicht auf Straßen und Gehwegen wird gebeten. Besonders stark betroffen sind die Annahofer Straße und das Havelufer. Aktuelle Bauprojekte könnten sich laut Tiefbauamt ebenfalls verzögern. In der Waldschule, der Lehnitzer Grundschule und der Kita Stadtmusikanten wurden Mängel festgestellt.

Abgeordnete informieren sich

Die Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler (CDU) und Harald Petzold (LINKE) haben sich am Sonntagnachmittag vor Ort bei den Leegebrucher EInsatzkräften über die Lage im Ort informiert. In einer Presseerklärung teilten sie mit, sich bei den zuständigen Behörden des Landes und des Landkreises für eine bessere Unterstützung der Gemeinde und der Einwohner einzusetzen. So soll beispielsweise über Möglichkeiten der steuerlichen Entlastung zeitnah informiert werden und auch über die steuerliche Abzugsfähigkeit der Hochwasserspenden. Des Weiteren muss aus Sicht der Abgeordneten das Land die Gesetzeslage hinsichtlich der Entscheidung des Landrates zur Katastrophenlage überprüfen. „Dass, was hier passiert ist, kann nicht im Geiste der Gesetzgeber gewesen sein“, waren sich Feiler und Petzold einig.

Bundesstraße unterspült

Aufgrund der starken Regenfälle wurde offenbar die Fahrbahn an der Bundesstraße 96 neu an der Anschlussstelle zur B 273 unterspült. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag, dass ein größerer Teil des Erdreichs entlang der Fahrbahn abgerutscht war. Feuerwehr und Straßenmeisterei wurden informiert. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in beide Richtungen mussten gesperrt werden.