Polizeibericht Eberswalde vom 04.07.2017

Eberswalde. Ein schwarzer Renault Clio verschwand in der Nacht zum Sonntag vom Parkplatz in der Ecksteinstraße. Der Besitzer hatte den Wagen mit dem Kennzeichen EW-BR 54 am Sonnabend gegen 17 Uhr dort abgestellt. Als er am Sonntag gegen 6.30 Uhr losfahren wollte, war das Auto verschwunden. Der Schaden beträgt rund 14 000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Polizei sucht EC-Kartenbetrüger

Eberswalde. Ein Unbekannter entriss am 25. August 2016 einer damals 71-Jährigen in der Rudolf-Breitscheid-Straße die Handtasche. Mit der EC-Karte hob der Täter noch an diesem Tag einen dreistelligen Geldbetrag vom Konto der Rentnerin ab. Dafür nutzte er einen Geldautomaten am Markt. Die Polizei erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung: Wer erkennt den Mann? Wer weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise nimmt die Polizei in Bernau, Telefon 03338 361-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.