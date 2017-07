Polizeibericht Schwedt vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586312/

Brüssow. Beim Frontalzusammenprall zweier Autos am frühen Sonntagabend auf der Prenzlauer Straße in Brüssow ist 54 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie war gegen 17 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo in einer Rechtskurve am Brüssower See auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie mit einem Skoda Fabia kollidierte. Rettungskräfte brachten die Fahrerin des VW ins Krankenhaus Pasewalk. Die beiden leicht verletzten Insassen des Skoda wurden ins Prenzlauer Krankenhaus gebracht.

Reisetaschen und Computer gestohlen

Stendell. Ein auf einem Parkplatz am Betriebsbahnhof Stendell abgestellter Renault Megane ist am Sonntagvormittag von Dieben ausgeräumt worden. Die Diebe nahmen mehrere Reisetaschen sowie Utensilien für den Klettersport und Computertechnik mit.

VW T5verschwunden

Blindow. Einen VW T5 haben Autodiebe am Sonntagabend in Blindow gestohlen. Der Wagen im Wert von rund 7000 Euro verschwand von seinem Abstellplatz in der Landstraße.