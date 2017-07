Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586315/

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Sonnabend einen in Berlin gestohlenen Mercedes Sprinter in Slubice sichergestellt. Die gemeinsame Streife hatte das abgestellte Fahrzeug an einer Tankstelle entdeckt. Ein Fahrer wurde nicht gefunden. An der Beifahrertür und am Zündschloss waren Aufbruchspuren zu sehen. Ermittlungen ergaben, dass der Kleintransporter in Berlin gestohlen worden war.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Leipziger Straße in Richtung Heinrich-Hildebrand-Straße.

Blitzer