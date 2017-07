Polizeibericht Neuruppin vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Tarmow (RA) 380 Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende aus einem Fahrzeug abgezapft, das an einer Baustelle bei Tarmow stand. Schaden: rund 400 Euro.

Beim Joggen gestorben

Linow (RA) Ein 60-Jähriger aus Köln ist am Freitag beim Joggen in Linow zusammengebrochen und gestorben. Rettungskräfte versuchten fast eine Stunde lang, ihn zu reanimieren – vergeblich.Hinweise für Fremdeinwirkung gibt es nicht. Sein Zimmer in der Bildungsstätte wurde an seine Frau übergeben.

Charterboot kollidiert mit Dampfer

Rheinsberg (RA) Ein Charterboot ist am Sonntag auf dem Schlabornkanal mit einem Fahrgastschiff kollidiert. Die Folge: meterlange Lackkratzer und eine Schaden von 3 000 Euro. Da das Charterboot mit der Strömung unterwegs war, hätte es Platz machen müssen, zumal die Berufsschifffahrt Vorrang hat.