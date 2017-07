Polizeibericht Neuruppin vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Den Edelstahlpropeller von einem Motorboot haben Unbekannte vor einer Woche in Neuruppin gestohlen. Das Boot stand auf einem Anhänger auf einem Firmengelände an der Gartenstraße. Die Diebe brauchten nur eine Schraube zu lösen. Schaden: zirka 700 Euro.

Vom Einbrecher aufgeschreckt

Neuruppin (RA) Die Bewohner eines Hauses an der Neuruppiner Lindenallee wurden in der Nacht zu Sonnabend von einem Einbruchsversuch aufgeschreckt. Sie bemerkten, dass sich jemand an den heruntergelassenen Rolläden zu schaffen machte und schalteten das Licht an. Dann sahen sie eine dunkel gekleidete Person weglaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt.