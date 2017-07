Polizeibericht Gransee vom 04.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Rheinsberg (GZ) Zu einem tragischen Unglück ist es bereits am Freitag in Rheinsberg gekommen, wie die Polizei informiert: Gegen 13 Uhr war ein 60-jähriger Jogger aus Köln während des Laufens auf der Straße Linowsee in Linow plötzlich zusammengebrochen – im Beisein anderer Läufer. Wie es heißt, verstarb der Läufer noch vor Ort, obwohl sofort alarmierte Rettungskräfte fast eine Stunde lang versucht hatten, ihn zu reanimieren.