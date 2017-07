Zeitplan der Koalition zur Kreisreform steht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die umstrittene Kreisreform soll nach den Plänen der rot-roten Koalition wie geplant im November verabschiedet werden. Im Oktober sind an mehreren Tagen Anhörungen zu der vorgesehenen Änderung der Strukturen und Aufgaben der Kreise vorgesehen, wie Brandenburgs SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag erklärte. Mitte November soll der Landtag demnach entscheiden.

"Das Wesen der Reform steht aus unserer Sicht fest", sagte Bischoff. Im Detail sei man für Änderungsvorschläge zwar noch offen, doch Kreiszuschnitt und Übertragung von Aufgaben würden im Kern nicht mehr geändert.

Gegner wollen die Reform per Volksgesetzgebung noch verhindern. Vor allem in Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) stoßen die rot-roten Pläne auf Kritik. Die Regierung will die Zahl der Landkreise in Brandenburg von derzeit 14 auf elf reduzieren, von den bislang noch vier kreisfreien Städten würde nur Potsdam diesen Status behalten. Ein von der CDU, den Freien Wählern und der AfD ins Leben gerufenes Bürgerbegehren soll zu einem Volksentscheid führen, bei dem die Reform im kommenden Jahr noch gekippt werden könnte.

SPD-Fraktionschef Bischoff wie auch sein Amtskollege von den Linken, Ralf Christoffers, verteidigten unterdessen eine in die Kritik geratene Kampagne der Landesregierung zu der Reform. Er halte es für legitim, über politische Schwerpunkte zu informieren, sagte Christoffers. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Kampagne noch vor dem Start des Volksbegehrens meinte Bischoff: "Wie man es macht, ist es falsch."

Das Innenministerium will 190 000 Euro unter anderem für Radiospots zur Kreisreform ausgeben. Die CDU wirft der Regierung vor, Steuergeld zu verbrennen. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) verteidigte die Spots dagegen als Information, die keine Werbung seien.