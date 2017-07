Schutz gegen Wärme, Kälte, Lärm

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Meist liest man Erfolgsmeldungen von großen Unternehmen, die in großen Städten angesiedelt sind. Dass ein mittelständischer Betrieb in einer ländlichen Region mit solidem Handwerk deutschlandweit am Markt bestehen kann, beweist die Firma WKSB Isolierungen in Beeskow.

Isolierungen - damit können viele Menschen möglicherweise nichts anfangen. Und doch ist diese Technologie in der gesamten Industrie und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung. Ohne Isolierung können keine Milchprodukte produziert werden, kein Kraftwerk in Betrieb gehen und kein Hörgerät getestet werden. WKSB steht für Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz. In dieser Nische behauptet sich das Beeskower Unternehmen WKSB Isolierungen erfolgreich am Markt, und das deutschlandweit. Kernkompetenz der Firma ist die Bearbeitung von Blechen aus Aluminium und anderen Materialien. Mit den aufwändig gestanzten, gebogenen und präzise zusammengefügten Blechen werden Maschinenteile, Rohre und Aggregate ummantelt. Die Zwischenräume werden mit einem isolierenden Material gefüllt. Bei der Blechbearbeitung im Beeskower Betrieb kommt neben handwerklichem Geschick auch Hightech zum Einsatz: Auf die MABI-Maschine, ein Großgerät zur computergesteuerten Blechbearbeitung, ist Firmeninhaber Heiko Voß besonders stolz und froh, dass er sie hat. Denn beinahe jeder Auftrag ist ein Einzelstück. und die MABI ermöglicht eine flexible Produktion.

Der Unternehmer kann auf ansehnliche Referenzen verweisen. Zu den Auftraggebern gehören verschiedene Molkereien, darunter die Gläserne Molkerei in Münchehofe, Brauereien, eine Eisfabrik in Prenzlau, eine Großbäckerei in Wittenberg, das Reifenwerk in Fürstenwalde, eine holzverarbeitende Fabrik in Baruth und natürlich das Spanplattenwerk in Beeskow. Die prominenteste "Baustelle" der Beeskower war die 150-Meter-Jacht eines russischen Milliardärs. Zu diesem Zweck pendelten Monteure von Beeskow aus zur Werft in Hamburg.

Firmengründer Heiko Voß ist 1970 in Beeskow geboren worden. Nach seiner Schulzeit erlernte er den Beruf des Facharbeiters für Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz-Isolierung. Seinen Meisterbrief erhielt er 1993. Im selben Jahr stieg Heiko Voß in den 1980 gegründeten elterlichen Betrieb "Voß Isolierung" ein. 1996 machte sich der Beeskower mit seiner eigenen Firma "WKSB Isolierungen Voß GmbH" am jetzigen Standort im Beeskower Industriegebiet Charlottenhof selbstständig. Derzeit arbeiten 14 Angestellte und zwei Lehrlinge im Unternehmen. Heiko Voß ist verheiratet und hat drei Kinder.

Das Unternehmen und sein Inhaber sind in Beeskow fest verankert. So unterstützt Heiko Voß die Sparten Fußball und Drachenboot im Verein Preußen Beeskow. Zum Ausgleich trainiert er im örtlichen Ruderclub und im Karate-Verein Dojo Beeskow. Gern gibt er als Lehrherr jungen Menschen eine Chance. Doch wie in vielen anderen Branchen, zumal in dünn besiedelten Regionen, ist auch das Beeskower Unternehmen Voß Isolierungen stets auf der Suche nach Nachwuchskräften. Ausgebildet wird im Beruf "Facharbeiter für Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz. Auch wenn das neue Lehrjahr schon im August beginnt, könnten sich interessierte junge Leute noch bewerben.