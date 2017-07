400 000 Euro für Hochwasseropfer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586327/

Es gehe um möglichst schnelle und unbürokratische Hilfe, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der Kabinettsitzung. Der Landkreis Oberhavel und insbesondere die Gemeinde Leegebruch waren besonders von den starken Regenfällen am vergangenen Donnerstag betroffen. Es fielen 250 Millimeter Regen innerhalb von zehn Stunden. Normal sind 580 Millimeter im ganzen Jahr.

Das Geld ist als Soforthilfe für private Haushalte und Gewerbebetriebe vorgesehen. Es steht für die Beseitigung von Schäden zur Verfügung, die durch nicht abfließendes Wasser, aufsteigendes Grundwasser und überlaufendes Regenwasser verursacht wurden, hieß es am Dienstag. Auch durch Einsatzkräfte und deren Fahrzeuge verursachte Schäden können berücksichtigt werden.

Das Innenministerium wird die erforderlichen Mittel kurzfristig außerplanmäßig vom Finanzressort zur Verfügung gestellt bekommen und an den Landkreis weiterleiten. Damit können bereits in den nächsten Tagen Anträge beim Landkreis gestellt werden, der die Mittel verteilt. Außerdem haben der Landkreis und die Gemeinde Leegebruch Spendenkonten eingerichtet. Das Land setzt sich dafür ein, dass für Spenden ein einfacher Spendennachweis reicht.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, gelang es am Montagnachmittag, die noch immer vom Strom abgeschnittenen Haushalte wieder an das Netz anzuschließen. Damit sind alle Haushalte in Leegebruch wieder mit Strom versorgt. Allerdings sind noch immer hundert Haushalte vom Abwassernetz abgeschnitten. 400 Anschlüsse sind teilweise von der Störung betroffen, nur langsam fließt das Wasser ab.

Die Leegebrucher Kinder können ab heute wieder in die Grundschule gehen. Zwei Kindergärten sowie der Hort sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ab 8 Uhr wird in der Grundschule ein verkürzter Unterricht bis Mittag stattfinden. Donnerstag beginnt der Unterricht wieder normal um 7.30 Uhr. Das teilte Leegebruchs Vize-Bürgermeister Martin Rother mit. "Wir können nur einen Notbetrieb anbieten", sagte er. Vor der Grundschule, die am Wochenende noch unter Wasser stand, werden mobile Toiletten aufgestellt.

Wer helfen möchte, kann unter dem Kennwort "Starkregen-Soforthilfe für OHV" spenden. Konto: IBAN DE 74 160 50 000 1000 7776 14 BIC WELADED1PMB