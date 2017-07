artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Nach Jahrzehnten der Braunkohleförderung weiß man in der Lausitz nur zu gut, welche negativen Folgen der Tagebaubetrieb für Mensch, Natur und Umwelt so mit sich bringen kann. Zum Beispiel das Problem mit niedrigen Wasserständen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586331/

Bestes Beispiel für die unschöne Situation ist der Pastlingsee. Bis vor wenigen Jahren war er eine wahre Naturidylle, die von Anglern und Wassersportler gleichermaßen gerne besucht wurde. Heute aber bietet er nur noch einen traurigen Anblick. Seine Fläche wird immer kleiner und von unten drückt der dicke Schlamm an die Oberfläche. Angler und Wassersportler verirren sich schon lange nicht mehr dorthin.

Dass an der Situation nicht allein das Klima Schuld sein kann, sondern auch das für den Tagebaubetrieb notwendige Absenken des Grundwassers eine Rolle spielen muss, ist seit Jahren Streitthema zwischen Anwohnern und Umweltschützern auf der einen und dem Tagebaubetreiber auf der anderen Seite. Es wurde also höchste Zeit, dass sich das Land endlich eingeschaltet hat und sich nun selbst auf die Suche nach den Ursachen für den niedrigen Wasserstand macht - bevor weitere Seen das gleiche Schicksal ereilt. Harriet Stürmer