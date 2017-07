Die Geschichte der süßen Tüten

artikel-ansicht/dg/0/

Einmal Probesitzen: Martina Taistra und Museumsleiter Gudio Strohfeldt setzten sich in der Ausstellung "Von Abc-Schützen und Zuckertüten" in einealte Schulbank. Ausstellungskurator Lothar Binger zeigt eine Schultüte aus den 1960er-Jahren der DDR. © MOZ/Manja Wilde

"In meiner Schultüte war richtig viel zerknülltes Packpapier drin", weiß Martina Taistra noch sehr gut. An Rechenstäbchen und Buntstifte kann sie sich auch noch erinnern. "Aber Süßigkeiten?" Die 59-jährige Fürstenwalderin hebt die Schultern. "Auf jeden Fall war es für mich zu wenig, was in der Tüte war", fügt sie an.

Martina Taistra gehörte am Dienstagabend zu den rund zehn Gästen, die zur Vernissage der Sonderausstellung "Von ABC-Schützen und Zuckertüten" ins Fürstenwalder Museum gekommen waren. "Ich bin damals hier in der Schule eingeschult worden, in der sich heute ein Teil des Museums befindet", sagt sie schmunzelnd. Museumsleiter Guido Strohfeldt verbrachte seinen ersten Schultag ebenfalls in dem Gebäude. Doch er und seine Mitarbeiter haben die aktuelle Schau nicht kuratiert. Das waren vor allem Lothar Binger und Susann Hellemann.

Einen Raum haben sie mit historischen Fotos, Schultüten, einer rund 100 Jahre alten Schulbank und mehr gestaltet. "Wir haben Fotoalben als Quelle für uns entdeckt", sagt der Kulturhistoriker, der schon mehrere Ausstellungen gestaltete. 2100 der Alben haben die beiden bislang zusammengetragen. Aber auch historische Fakten rund um die Zuckertüte recherchiert. "Die früheste biografische Notiz über eine Zuckertüte stammt von dem Sohn eines Ackerbürgers, der 1817 in die Jenaer Stadtschule eingeschult wurde", heißt es etwa in einem der in kleiner Schrift verfassten Begleittexte.

Überhaupt sei die Zuckertüte zunächst nur etwas für Kinder wohlhabenderer Eltern gewesen. "In der Nachkriegszeit war dann viel Knüllpapier unter den Bonbons", sagt Binger. "Bei mir waren unten Kartoffeln drin", erinnerte sich eine Ausstellungsbesucherin vom Jahrgang 1943. Überhaupt gibt es viele Erinnerungen an den ersten Schultag.

"Wir wollten über den Sommer bewusst etwas anbieten, das nicht nur für die Fürstenwalder interessant ist", sagt Strohfeldt. Der nahende Schulanfang, die Tatsache, dass Fürstenwalde schon im 17. Jahrhundert ein bedeutender Schulstandort war und sich zudem in den Mauern des Museums bis nach der Wende eine Lernstätte befand, sprachen zudem für die Wahl des Themas.

Auch eine kleine MOZ-Umfrage zeigt, dass viele Menschen sich gern an ihren Schulstart erinnern - dass das ohne Fotos aber schwer fällt. Sandra Voß berichtet zum Beispiel, dass sie zur Einschulung in die Grundschule Steinhöfel eine rote Zuckertüte mit großer Schleife bekam. "Ich kenne sie nur vom Foto, erinnern kann ich mich nicht mehr", sagt die 36-Jährige. Auch Peter Frühinsfeld, der 1937 eingeschult wurde, hat keine Erinnerungen an diesen Tag. "Fotos habe ich leider auch nicht", bedauert der 80-Jährige aus Fürstenwalde.

Käthe Hunka aus Heinersdorf weiß dagegen noch genau, wie ihr Start 1946 war. "Auf dem Weg zur Schule hatte ich große Angst, dass ich keine Zuckertüte bekomme", erinnert sich die 79-Jährige, der ihre Schultüte im letzten Moment von der Tante überreicht wurde. Der Schulbeginn im Jahr 1953 von Regina Rieser (70) aus Fürstenwalde - als Jüngste von sieben Geschwistern - wurde gleich mit sechs bunten Zuckertüten gekrönt. "Ein Exemplar war mit allerlei deftigen Speisen wie Wurst und Schinken gefüllt, die anderen mit Süßigkeiten", erzählt die Fürstenwalderin.

Die Sonderausstellung ist bis zum 1. Oktober zu sehen. Wenn auch Sie, liebe Leser, noch alte Bilder von Ihrer Einschulung haben, oder uns eine kuriose Geschichte von ihrem ersten Schultag erzählen möchten, dann wenden Sie sich gern an die Redaktion - per Telefon 03361 590350 oder Mail fuerstenwalde-red@moz.de. Die MOZ veröffentlicht die Geschichten dann in loser Folge.