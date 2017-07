Bonava-Neubau vor Eröffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die in hell- und dunkelgrün gestaltete Fassade Am Nordstern 1 in Fürstenwalde leuchtet schon weithin. Der fünfgeschossige Erweiterungsbau der Bonava-Deutschlandzentrale ist so gut wie fertig. Er schließt direkt an den etwas flacheren, bestehenden Komplex an, in dem der Wohnimmobilien-Entwickler bereits seinen Sitz hat.