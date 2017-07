Mehr Fälle von Kindesmisshandlung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Jugendämter in Brandenburg prüfen häufiger, ob das Wohl eines Kindes in Gefahr ist. 7696 solcher Verfahren wurden im vergangenen Jahr durchgeführt und somit knapp 450 mehr als im Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. 2015 waren knapp 7250 Verfahren gezählt worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586337/

Bei 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen lag eine akute Gefährdung vor. "In diesen Fällen war eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes oder Jugendlichen bereits eingetreten oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten", heißt es in der Mitteilung des Amtes.

In weiteren 16 Prozent der Fälle habe die Frage nach der tatsächlich bestehenden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden können. Aber es bestand weiterhin der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung. In 33 Prozent der Fälle war das Kindeswohl zwar nicht in Gefahr, doch die Familie brauchte nach Einschätzung der Behörden Hilfe. In 35 Prozent der Fälle (konkret: 2659) wurde keine Kindeswohlgefährdung ermittelt.

In den meisten Fällen, wobei jeweils mehrere Arten der Gefährdung möglich sind, stellten die Fachleute Vernachlässigungen oder körperliche beziehungsweise psychische Misshandlungen fest. Anzeichen, dass eine Gefährdung aufgrund sexueller Gewalt vorlag, betraf 85 Fälle.