Kein Platz für den Fanfarenzug

Angermünde (MOZ) Es war der Aufreger der Woche: Am vergangenen Donnerstag machte ein Hilferuf des Angermünder Fanfarenzuges die Runde, der sein jahrelanges Domizil in der Puschkinschule räumen soll und nun nicht weiß wohin. Ohne geeignete Räume muss der Fanfarenzug aufgelöst werden, kündigte der Vorstand an.