Neuruppin (MZV) Der SV Union Neuruppin muss den Trainerstuhl bei seiner Landesklasse-Reserve neu besetzen. Manfred Schütt, der die zweite Unioner Männermannschaft knapp zwei Jahre lang betreute, hat sein Amt am Saisonende niedergelegt. Ob es einen Nachfolger oder gar mehrere im Sinne eines Trainerteams geben wird, klärt sich laut Vereinschef Markus Fetter in den nächsten Tagen. "Es steht noch ein Gespräch aus. Die offizielle Bekanntgabe, wer unser Kreisoberliga-Team künftig betreuen wird, erfolgt in Kürze."

In jedem Fall, so betont es Fetter, hat Manfred Schütt seine Sache super gemacht. "Wir hatten damals große Not, weil kein Trainer zu finden war. Da ist er eingesprungen. Und er hat uns ja von der Kreisliga in die Kreisoberliga geführt, auch wenn dazu kein richtiger Aufstieg nötig war", erklärt Markus Fetter. Als Tabellenfünfter der Kreisliga-Serie 2015/2016 war das Team als Aufrücker in die höchste Spielklasse im Fußballkreis Prignitz-Ruppin, der Kreisoberliga, gerutscht. Der Vereinschef zieht den Hut davor, dass Trainer-Routinier Schütt stets den Weg aus Linum nach Gildenhall auf sich nahm. Die abgelaufene Serie schloss die Unioner Reserve mit Rang acht ab. Zwischenzeitlichen hatten die Gildenhaller gar mal Platz inne.

Derweil gibt es was die Landesklassen-Mannschaft des SV Union betrifft schon spruchreife Personalien zu vermelden. Mit Martin Dombrowski wechselt ein vielseitig einsetzbarer Routinier die See-Seite. Der 35-Jährige kommt vom Brandenburgligisten MSV Neuruppin. Er will trotz vieler beruflicher Verpflichtungen als Physiotherapeut weiter höherklassig kicken, hat aber parallel auch seine Trainer-Karriere im Blick. Durchaus möglich, dass die Unioner, wenn auch offiziell noch nicht verkündet, mit der Verpflichtung von Dombrowski zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Darüber hinaus wird der Landesklasse-Kader mit drei weiteren Akteuren erweitert. Union-Coach Stephan Ellfeldt bestätigte die Zugänge von Steven Damis (BW Walsleben), Chris Jaworek (FSV Rheinsberg) und Kevin Kuhrt (Eintracht Alt Ruppin). Letztgenannter trug schon einmal das Unioner Trikot. Mit Max Schütte verlässt hingegen ein Abwehrtalent den Verein in Richtung SpVgg Gühlen-Glienicke/Rägelin.