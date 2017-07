Die Jungen rücken nach

artikel-ansicht/dg/0/

Eine ehemalige Brandenburger Erntekönigin steht jetzt an der Spitze der Glienicker Agrargenossenschaft: Caroline Bartsch. Die 31-Jährige bringt alle Voraussetzungen mit, um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Sie ist selbst auf dem Hof ihres Vaters Frank Bartsch in Groß Rietz aufgewachsen und hat Landwirtschaft studiert und den "Bacelor of science" in der Tasche. 740 Hektar Ackerland, davon 100 Hektar Grünland, und 111 Färsen haben sie und weitere zwei Genossenschaftsmitgliedern von ihrem Vorgänger und Schwiegervater Joachim Kaminski übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Mit jungen Nachfolgern kommt auch ein neuer Geist in die Unternehmen: "Wir suchen nach Alternativen, die wir regional vermarkten können", sagt Caroline Bartsch, ohne in Einzelheiten gehen zu wollen. Den Trend, dass Verbraucher immer mehr regionale Produkte auf ihrem Tisch wünschen und Direktvermarktung angesagt ist, hat sie längst erkannt. Perspektivisch will die Mutter von zwei Kindern den Betrieb ihres Vaters übernehmen, wenn er in den Ruhestand geht.

Einen Wechsel gibt es auch in der Mangelsdorf&Perlitz GbR in Lindenberg. Beide Gesellschafter, Jochen Mangelsdorf und Wilfried Perlitz, haben 1991 die GbR gegründet , sind jetzt über 60 Jahre alt und nähern sich dem Rentenalter. "Da wird es Zeit, die Verhältnisse zu ordnen", sagt Mangelsdorf. Die GbR bleibe zwar bestehen, aber zum 1. Juli sind die Milchproduktionsanlage mit rund 800 Kühen und die Biogasanlage in Birkholz an einen neuen Eigentümer aus Münster verkauft worden. Namen will Mangelsdorf nicht nennen. "Alle 22 Arbeitkräfte behalten ihre Arbeit zu den jetzigen Bedingungen. Wir wollten keine Wüste hinterlassen", berichtet Mangelsdorf und ist wie Wilfried Perlitz zufrieden, dass der Übergang harmonisch gelaufen ist. "Wir werden mit dem neuen Eigentümer auch weiter zusammenarbeiten, wir übernehmen Gülle für unsere Felder und werden seine 400 Hektar in Lohnarbeit bewirtschaften." Über zwei Jahre hätten sie einen Eigentümer gesucht, was nicht einfach sei. Einen aus der Oder-Spree-Region hätten sie nicht gefunden.

Dass Landwirte aus anderen, vorwiegend aus den alten Bundesländern, im Oder-Spree-Kreis sesshaft werden, ist nicht neu. Im Frühjahr gab es auch im Gutshof Oegelner Fließ einen Eigentümerwechsel. Die langjährigen Eigentümer Lothar Schröder und Alfried Musick haben ihre Anteile an Albrecht Graf von Wilamowitz-Moellendorf und Alexander von Schiller verkauft. Beide besitzen bereits große Familienbetriebe: Graf Wilamowitz-Moellendorf das Gut Krampfer in der Prignitz, außerdem ist er Stellvertretender Vorsitzender des Verbandes "Familienbetriebe Land und Forst Brandenburg. Alexander von Schiller ist Besitzer des Gutes Buckenhagen in Schleswig-Holstein. Das Unternehmen nennt sich jetzt Oegelner Fließ Dienstleistungs GmbH & CO.KG.

Dass Ortsfremde sich mehr und mehr in die hiesige Landwirtschaft "einkaufen" liegt nach Ansicht von Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreis-Bauernverbandes, an den "hohen Einstiegshürden". Wenn nicht der Betrieb vom Vater auf den Sohn oder die Tochter vererbt werde, sei es auch für junge Absolventen schwierig, in der Landwirtschaft Eigentum zu erwerben. "Den Generationenwechsel spürt man an allen Ecken", so Lorenz. Für ihn ist es vor allem wichtig, dass in der Landwirtschaft auch Landwirte arbeiten und der Boden nicht über Aktiengesellschaften zum Spekulationsobjekt wird und nur noch vor Ort von Einheimischen verwaltet wird.