Baden in Seen nach wie vor gefÃ¤hrlich

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach den heftigen Unwettern in der vergangenen Woche sind viele Berliner Seen immer noch nicht zum Baden geeignet. So warnt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) nach wie vor besonders vor dem Schwimmen im Weißen See und dem Orankesee. Auch die Unterhavel, der Jungfernheideteich sowie der Groß-Glienicker See seien nach wie vor bedenklich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586344/

Ein Grund ist die Kanalisation in der Großstadt, die bei sinnflutartigen Regengüssen überläuft. So wurde am vergangenen Freitag unter anderem übermäßig Müll und Kot in die Seen gespült. "Das führt erfahrungsgemäß zu einer erhöhten Belastung mit Krankheitserregern wie zum Beispiel Koli-Bakterien", sagte Lageso-Sprecherin Silvia Kostner am Dienstag. Die Warnung richte sich besonders an Nichtschwimmer und kleine Kinder. "Wer Wasser schluckt, kann schnell unter Durchfall und Erbrechen leiden."

Wie stark die Verunreinigungen sind, sei derzeit allerdings unklar. "Mitarbeiter des Umweltbundesamtes haben gerade noch mal Proben genommen. Die Ergebnisse werden aber erst Ende der Woche vorliegen", erklärte Kostner. Wegen der unsicheren Lage wurde am Sonntag auch der geplante Flussbadpokal an der Museumsinsel vorsorglich abgesagt.

Normalerweise dauert es bei fließenden Gewässern drei bis vier Tage, bis sich die mikrobielle Belastung durch die Selbstreinigungskräfte und den natürlichen Abfluss wieder normalisiert. An Dahme, Spree, Oberhavel und den Müggelseen rechnet das Lageso deshalb mit einer früheren Entwarnung.

Ein spezieller Fall ist der Tegeler See, der derzeit ebenfalls auf der roten Liste steht. An seinem Ufer waren schon vor dem Jahrhundertunwetter Hunde und Wildtiere verendet. Nach langem Rätselraten um eventuelle Giftköder waren bei mindestens drei Tieren giftige Blaualgen nachgewiesen worden. "Allerdings halten sich Blaualgen besonders in kaltem Wasser auf und werden sich im Sommer eher zurückziehen", erklärt Kostner. Genauere Ergebnisse sollen aber auch dazu Ende der Woche vorliegen.