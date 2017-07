Tausche Verteidiger gegen Stürmer

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Tausche Abwehrspieler gegen Stürmer. Und einen fürs Mittelfeld nehmen wir auch noch dazu... Bei Fußball-Brandenburgligist SG Union Klosterfelde hat sich ganz schön was getan, was die Transfers angeht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586345/

Statt in Grün bald in Rot: Christian Schlender kommt von Einheit Bernau zu Union.

Nachdem Trainer Enrico Maurer nach dem geplatzten Deal mit Marius Munser vom FSV Bernau als neuem Union-Trainer nun doch zugesagt hat, das Traineramt weiter zu übernehmen, ging es in Klosterfelde nun um das Zusammenstellen des Spieler-Kaders.

Die gute Nachricht vorneweg: Nicht nur die beiden wohl wichtigsten Spieler bei Union, Mittelfeld-Stratege Morten Jechow und Torjäger Paul Röwer konnte Union halten, auch der Rest der Mannschaft bleibt fast komplett zusammen.

Nur drei Spieler haben den Brandenburgliga-Aufsteiger der vergangenen Saison verlassen. Hassan Sinan und Mehmed Aydin sind nicht mehr dabei. Wo die beiden hinwechseln, ist wohl noch ungewiss. "Wir wissen es nicht", so Jan Hübner, der künftig als Teammanager Verantwortung bei Union übernehmen wird.

Mit Abwehrspieler Dennis Aerts wird es allerdings ein Wiedersehen geben, auch wenn er Union verlässt. Der 24-jährige Abwehrspieler, der seit Winter 2015/16 für Klosterfelde auflief, wechselt zur Barnimer Konkurrenz - zum FV Preussen Eberswalde. Preussen-Trainer Frank Rohde soll von Aerts begeistert gewesen sein, als er ihn im Derby sah und wollte ihn unbedingt haben.

Dafür haben die Klosterfelder mit Raif Yamann (vorher Windiks) einen Preussen-Stürmer verpflichtet.

Einen weiteren Klosterfelder Neuzugang kennt man im Barnim ebenfalls. Christian Schlender, Mittelfeld-Spieler bei der TSG Einheit Bernau, wechselt zum Liga-Konkurrenten Union. Ein bitterer Verlust für Einheit-Trainer Nico Thomaschewski, der Christian Schlender als den Spieler betitelte, der den größten Fortschritt von allen im Team gemacht habe. Schlender wollte sich verändern - bei Union fand er offenbar den Verein, der am besten zu ihm passt.

Über Klosterfeldes Trainer Enrico Maurer kommt Neuzugang Felix Klaka neu ins Team. Der 20-jährige Mittelfeld-Spieler spielte seit der Saison 2015/16 für den Brandenburger SC Süd und bringt von dort reichlich Oberliga-Erfahrung mit. In der Jugend kickte er für den FC Strausberg, auch dort bereits im Oberliga-Team.

Mit Miguel Fernandez kehrt ebenfalls ein bekanntes Gesicht nach Klosterfelde zurück. Fernandez spielte bereits in der Saison 2014/15 für Klosterfelde, bevor er zu Eintracht Wandlitz in die Landesklasse Nord wechselte. "Miguel hat seine Meisterschule beendet und wieder mehr Zeit, kommt deshalb zurück", sagt Jan Hübner.

Zwei Neuzugänge kommen vom FSV Bernau. Albert Islami und Sascha Pauly spielten bislang in der A-Jugend des FSV und werden jetzt den Sprung in den Männerbereich in Klosterfelde wagen. Das hat schließlich bei ihren Vorgängern schon gut geklappt, wie das Beispiel von Mateusz Wallroth zeigt, der ebenfalls von der FSV A-Jugend kam und inzwischen Stammspieler in Klosterfelde ist.

Welches für ihn die wichtigste Verpflichtung ist, da will sich Teammanager Jan Hübner nicht festlegen. "Ich denke, das ganze Paket ist wichtig, weil wir dadurch in der Breite gut aufgestellt sind. Wir haben jetzt 25 Mann auf dem Zettel - das ist ordentlich", freut sich Hübner über hoffentlich nicht allzu viele personelle Sorgen in der kommenden Saison. "Alle Neuen sind qualitativ vernünftige Spieler."

Am 11. Juli beginnt das Training bei Union. Dann wird man sehen, wie gut Alt und Neu zusammenpasst.