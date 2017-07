Standesämter bleiben gelassen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Bundestag hat vor wenigen Tagen die Einführung der "Ehe für alle" beschlossen. Nach einer kurzen Debatte stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten am Freitag für die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. In den Standesämtern der Region um Eisenhüttenstadt gab es seitdem lediglich eine Anfrage.

"Ich hatte bisher eine telefonische Anfrage von einem gleichgeschlechtlichen Paar, dass seine eingetragene Partnerschaft gern in eine Ehe umwandeln lassen wollte", berichtet Sarina Smyrek, Standesbeamtin im Amt Schlaubetal. Leider musste sie die Anrufer vorerst vertrösten. "Ich habe ja bisher keine Durchführungsverordnung und ich weiß auch gar nicht, ob eine Umschreibung von einem Lebenspartnerschaftsbuch in ein Ehebuch so einfach möglich ist." Letztlich habe sie den zwei Interessenten versprochen, dass sie sich sofort bei ihnen melden würde, wenn sie etwas Genaueres wisse. Ansonsten habe es seit der historischen Entscheidung im deutschen Bundestag am vergangenen Freitag keine weiteren Nachfragen gegeben. Das Ja-Wort für eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft hätten sich im Amt bisher etwa eine Handvoll Paare gegeben, sagt Sarina Smyrek, die noch nicht so lange Standesbeamtin vor Ort ist. Aber sie rechnet damit, dass das Interesse mit der Möglichkeit der Eheschließung nach oben geht.

Auch Martina Harz, Fachbereichsleiterin Ordnungsverwaltung und Bürgerservice in Eisenhüttenstadt, kann sich vorstellen, dass sich zukünftig möglicherweise mehr gleichgeschlechtliche Paare im Rathaus melden, um Ringe zu tauschen. Bislang ist die Zahl der Lebenspartnerschaften sehr überschaubar. Während es pro Jahr in Eisenhüttenstadt etwa 80 Eheschließungen gibt, haben sich innerhalb mehrerer Jahre gerade einmal sieben gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben, womit sie allerdings weit weniger Rechte als heterosexuelle Eheleute haben.

Die erste eingetragene Lebenspartnerschaft Deutschlands gab es übrigens im August 2001, und zwar in Hannover. Das ist mittlerweile 16 Jahre her. "Wir haben bei den Zeremonien nie einen Unterschied gemacht", betont Martina Harz. Lediglich die Formulierungen seien abgeändert worden. Die Fachbereichsleiterin rechnet trotz der Abstimmung im Bundestag nicht damit, dass das Standesamt in Eisenhüttenstadt nun überrollt wird. In dieser Woche habe es noch keine Anfrage für eine Eheschließung gegeben. Bereits vor der Bundestagsentscheidung hatte sich allerdings ein Paar gemeldet und Interesse an einer Eheschließung bekundet. "Allerdings wollten sie warten, bis die rechtlichen Voraussetzungen da sind", sagt Martina Harz.

Der stellvertretende Fraktionschef Michael Kretschmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte nach der Entscheidung der Ehe für alle vor Turbulenzen auf den Standesämtern gewarnt. Es fehlten "jegliche Ausführungsgesetze und Verordnungen", sagte er in einer Fernsehsendung. Das werde in den Kommunen ein riesiges Chaos anrichten. Diesbezüglich schüttelt die Eisenhüttenstädter Ordnungsamtschefin mit dem Kopf. Sie rechnet mit keinen größeren Schwierigkeiten. Viel werde sich für sie und die Standesbeamten doch gar nicht ändern.

Auch in anderen Ämtern hat die Abstimmung im Bundestag noch nicht die Telefone heiß klingeln lassen. In Brieskow-Finkenheerd, wo es bisher eine eingetragene Partnerschaft gibt, habe sich seit Freitag noch niemand wegen einer gleichgeschlechtlichen Eheschließung gemeldet. Von der Neuzeller Standesbeamtin ist das Gleiche zu hören. Allerdings gibt es dort bereits drei Lebenspartnerschaften.