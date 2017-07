Mit Dank und Bedauern

artikel-ansicht/dg/0/

Der beim Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Johannes Reimer gelesene Bibeltext beschrieb die Geschichte vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium. Eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung endet glücklich, als der Vater den vermeintlich missratenen Sohn mit einem Fest wieder bei sich aufnimmt, nachdem dieser nach bewegender Reise und gescheiterter Selbsterfahrung Reue gezeigt hatte. Der zweite, dem Vater stets ergebene Sohn, findet daran zunächst keinen Gefallen. "Wo stecke ich in diesem Gleichnis?", stellte Johannes Reimer in den Raum. "Bin ich Weltenbummler oder Erdverbundener?", wurde er konkreter.

Letzten Endes gehe es aber wohl darum, entstandene Konflikte lieber mit einem Fest als mit einer Standpauke zu lösen, so Reimer. Und deshalb hatten der Gemeindekirchenrat und die Gemeinde auch im Anschluss an den anderthalbstündigen Gottesdienst zum gemeinsamen Essen und Trinken eingeladen. Gleichsam eine Gelegenheit zum Austausch und zum Gespräch aller Beteiligten.

Und es sind nicht wenige gewesen, die am Sonntag erschienen waren, um ihrem Pfarrer, der sie mehr als sieben Jahre lang begleitet hatte, die Ehre zu erweisen. Für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sprach Superintendent Frank Schürer-Behrmann Worte des Dankes und der Anerkennung. Gleichzeitig gab er seinem Bedauern Ausdruck, dass die Pfarrstelle Oderberg aufgrund rückläufiger Gemeindemitgliederzahlen nicht mehr neu besetzt werde.

Die Amtszeit Reimers endet offiziell Ende August. Ab September wird dann bis auf Weiteres Pfarrerin Susanne Heine (Altglietzen) die Stadt betreuen. Ein verlassener Ort wird das zwischen 1853 und 1855 nach Plänen von Friedrich-August Stüler erbaute und dem heiligen Nikolaus geweihte Oderberger Gotteshaus also vorerst nicht. Wohl aber das Pfarrhaus in der Angermünder Straße, denn Johannes Reimer wird über kurze Frist nicht in Oderberg bleiben, sondern nordwärts ziehen.

Acht Pfarrer habe er im Laufe seines Lebens in seinem Heimatort erlebt, so der gebürtige Oderberger und pensionierte Bäckermeister Arnold Voigt, dessen Haus an das Pfarrhaus grenzt. Dass dies aber jemals leer gestanden habe, daran könne er sich nicht erinnern, bekundete er seine Enttäuschung. Mit Pfarrer Johannes Reimer hingegen verbinden ihn nur gute Erinnerungen. "Die Reimers waren sehr angenehme Nachbarn", so Voigt.

Zum Abschied überreichte der Gemeindekirchenratsvorsitzende Hans-Erich Winter dem scheidenden Geistlichen Reimer ein Bild des Lieper Malers Hans-Ulrich Finger. Die Pastellkreidearbeit zeigt eine Oderberger Stadtansicht.