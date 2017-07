Mit Sonnenenergie zur Vielfalt der Natur

artikel-ansicht/dg/0/

Altenhof (MOZ) Die Vielfalt des Lebens lässt sich auch in den Tiefen des Werbellinsees studieren. Davon geht die Jury der UN-Dekade Biologische Vielfalt aus. Das Gremium hat nun das Schul- und Forschungsschiff "Solar-Explorer" ausgezeichnet, das am Ufer des Barnimer Sees in Altenhof vor Anker liegt.